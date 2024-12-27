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Царьград

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Временные отмены в аэропорту Казани: перелеты в Москву и Стамбул задержаны

Временные отмены в аэропорту Казани: перелеты в Москву и Стамбул задержаны

В аэропорту Казани временные ограничения привели к задержке и переносу 14 авиарейсов. Авиарейсы на вылет в Стамбул и Москву оказались среди задержанных.

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