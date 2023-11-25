Избранный президент Милей подтвердил, что распустит Центробанк Аргентины

Крайне правый политический деятель Хавьер Милей, избранный президентом Аргентины по итогам состоявшегося некоторое время назад голосования, подтвердил то, что он распустит Центральный банк южноамериканской республики.
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