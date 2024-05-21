Нидерланды готовят к передаче Украине партию устаревших бронетранспортеров YPR-765 Нидерланды готовят к передаче Украине партию устаревших бронетранспортеров YPR-765Нидерланды присоединятся к Испании в поставках бронетехники на Украину в рамках военной помощи, но поставят не танки, а старые бронетранспортеры YPR, которых у армии королевства осталось еще много.