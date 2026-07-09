Львовский таможенник помог контрабандистам

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование в отношении инспектора таможенного поста "Угринов" Львовской таможни, который способствовал незаконному ввозу коммерческой партии товаров без уплаты обязательных таможенных платежей.
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