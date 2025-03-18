В Евросоюзе арестовали двух помощников депутатов, работающих на Huawei. Чем ответит Китай?

13 марта бельгийская прокуратура объявила об аресте нескольких человек в рамках расследования дела о коррупции, связанного с Европейским парламентом и китайской компанией Huawei, которые подозреваются в даче взяток законодателям ЕС.
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