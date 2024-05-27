Глава ВТБ Костин: Угрозы пересмотра приватизации 90-х и повальной национализации в РФ пока нет

Возвращение под контроль государства ЧЭМК, челябинских металлургических предприятий, говорит о начале сворачивания незаконной приватизации девяностых годов, хотя глава ВТБ Андрей Костин опасности для олигархата не видит и утверждает, что это частный случай, заявил он в интервью журналистам «Фонтанки».
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