Глава ВТБ Костин: Угрозы пересмотра приватизации 90-х и повальной национализации в РФ пока нет

Возвращение под контроль государства ЧЭМК, челябинских металлургических предприятий, говорит о начале сворачивания незаконной приватизации девяностых годов, хотя глава ВТБ Андрей Костин опасности для олигархата не видит и утверждает, что это частный случай, заявил он в интервью журналистам «Фонтанки».