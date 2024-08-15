Полковник Матвийчук раскрыл, как боец ВС РФ выжил после попадания FPV-дрона в голову

МОСКВА, 15 августа, ФедералПресс. На войне случаются чудеса, заявил военный эксперт, экс-полковник Анатолий Матвийчук, комментируя видео с российским бойцом, который головой отбил вражеский FPV-дрон и остался жив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии