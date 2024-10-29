В Смоленске управляющая компания отчиталась о выполнении заявок жильцов

В своих соцсетях «управляшка» рассказала о проведённых ремонтных работах в нескольких домах.Так, сотрудники компании отремонтировали входную группу на улице Черняховского, 20Г, водосточную систему на улице Николаева, 47Г, и провели остекление мест общего пользования на улицах Кирова, 5 и Киевский переулок, 16к1.