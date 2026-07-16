Била, унижала и морила голодом: раскрылись страшные детали дела опекунши из Геленджика

Жительницу Геленджика отправили в колонию за истязание 20 приемных детей Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор жительнице Геленджика Елене Роготовской, которую признали виновной в истязании приемных детей и причинении вреда здоровью малолетнего.
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