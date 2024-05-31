“Роснефть” ведет работу с правительством по вопросу налогов

“Роснефть”, как крупнейший налогоплательщик страны и лидер отрасли, ведет работу с правительством РФ по вопросу стабилизации налогового режима с целью сохранения доходности акционеров, включая государство, заявил глава компании Игорь Сечин.
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