Диетолог назвал три причины отказа от частого употребления бульона

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в воскресенье, 29 августа, в интервью радио Sputnik, заявил, что ежедневное употребление говяжьего или куриного бульонов может навредить здоровью.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в воскресенье, 29 августа, в интервью радио Sputnik, заявил, что ежедневное употребление говяжьего или куриного бульонов может навредить здоровью.
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