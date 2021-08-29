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Диетолог назвал три причины отказа от частого употребления бульона

Диетолог назвал три причины отказа от частого употребления бульона

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в воскресенье, 29 августа, в интервью радио Sputnik, заявил, что ежедневное употребление говяжьего или куриного бульонов может навредить здоровью.

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