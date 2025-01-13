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Дикий Юг - Природа Юга России

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В Америке предложили арестовать Зеленского

В Америке предложили арестовать Зеленского

Фото: ria.ru В США возникли призывы к аресту украинского президента Владимира Зеленского. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive выразил мнение, что Зеленский заслуживает заключения до тех пор, пока не будет разработан план по его возможной казни.

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