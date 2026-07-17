Рынок б/у автомобилей в России показал уверенный рост в июне

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом демонстрирует положительную динамику. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые шесть месяцев 2026 года жители страны приобрели 2 млн 885,5 тыс.
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