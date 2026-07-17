Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рынок б/у автомобилей в России показал уверенный рост в июне

Рынок б/у автомобилей в России показал уверенный рост в июне

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом демонстрирует положительную динамику. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые шесть месяцев 2026 года жители страны приобрели 2 млн 885,5 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии