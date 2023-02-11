Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Игроки и тренеры «Миннесоты» поздравили Эдвардса с вызовом на Матч звезд. Игрок узнал об этом во время тренировки

Игроки и тренеры «Миннесоты» поздравили Эдвардса с вызовом на Матч звезд. Игрок узнал об этом во время тренировки

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс впервые в карьере станет участником Матча звезд, он заменит одного из травмированных игроков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх