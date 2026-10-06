Мошенники стали отбирать квартиры у россиян под видом рефинансирования

В России появилась мошенническая схема, при которой владельцы недвижимости лишаются жилья. Об этом сообщили «Известия» .
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