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Украинский канал сообщил о новом наступлении ВС России в Курской области, российский подтвердил освобождение трёх сел

Украинский канал сообщил о новом наступлении ВС России в Курской области, российский подтвердил освобождение трёх сел

Российские войска начали новую волну наступления в Курской области и уже смогли потеснить ВСУ на отдельных участках.

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