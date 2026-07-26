Нетаньяху пообещал приехать в Нью-Йорк вопреки угрозам об аресте

Приехать в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), несмотря на заявления мэра города Зохрана Мамдани, пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 26 июля передает телеканал Fox News.
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