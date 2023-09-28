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КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» в гостях у «Торпедо», ЦСКА против «Сочи»

КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» в гостях у «Торпедо», ЦСКА против «Сочи»

«Спартак» встретится на выезде с «Северсталью», ЦСКА примет «Сочи». Фонбет Чемпионат КХЛ Барыс – Адмирал Дата проведения 28 сентября, 16.

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