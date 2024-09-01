Венеция-2024: Джуд Лоу не дал сделать Америку снова великой

«Безмолвное братство» Джастина Курзеля Те, кто смотрел фильмы этого режиссера (например, «Нитрам», завоевавший несколько лет назад Калебу Лэндри Джонсу в Каннах приз за мужскую роль), знают, что ждать от него чего-то в формате feel good никак не приходится.