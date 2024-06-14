Все больше и больше больниц в США требуют от персонала сделать прививку от гриппа Максим МорозовБольницы и системы здравоохранения в Соединенных Штатах стремятся сделать прививку от гриппа как можно большему числу сотрудников.
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