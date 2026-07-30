Названы ключевые внедорожные решения автомобилей TANK

Автомобили TANK рассчитаны не только на городские поездки, но и на движение по сложным маршрутам. Справляться со снегом, грязью, песком и разбитыми дорогами им помогают рамная конструкция, полный привод, блокировки дифференциалов и электронные системы управления.
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