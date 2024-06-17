"Железная кукла Путина": За что зрители не любят ведущую Ольгу Скабееву

Интересная жизнь с Vera Star Фото: flectone.ru Несколько лет назад случился грандиозный скандал после того как известный пропагандист Евгений Попов прислал журналисту Сергею Ежову сообщение следующего содержания: "Иди на ***, червь помоечный" Дело было в 2020.
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Комментарии
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Владимир Андрианов
У автора гонорары нулевые, вот и хейтит классных журналистов. А что касается гонораров, пойди, автор, помели языком чтобы рейтинг передачи был высокий. Слабо, вот и сиди, строчи свои пасквили, недоумок.
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9 мин.
Марина Сковроньска
Если они платят налоги со своих зарплат - нет вопросов. Может стоит обратить внимание на граждан типа Ивлеевой, у которой только долг по налогам составляем 11,3 млн. , а сколько тогда (и на чем) она зарабатывает?
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7 мин.
Мержик NL
С большим удовольствием и смротрю, и слушаю. Она большая умница. Так что, завидуйте молча.
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6 мин.
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