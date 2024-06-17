"Железная кукла Путина": За что зрители не любят ведущую Ольгу Скабееву

У автора гонорары нулевые, вот и хейтит классных журналистов. А что касается гонораров, пойди, автор, помели языком чтобы рейтинг передачи был высокий. Слабо, вот и сиди, строчи свои пасквили, недоумок.

Марина Сковроньска

Если они платят налоги со своих зарплат - нет вопросов. Может стоит обратить внимание на граждан типа Ивлеевой, у которой только долг по налогам составляем 11,3 млн. , а сколько тогда (и на чем) она зарабатывает?