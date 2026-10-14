Жители Западного Дегунина смогут обсудить вопросы реновации с профильными специалистами

В октябре у участников программы реновации из Западного Дегунина появится возможность получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто занимается реализацией проекта.
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