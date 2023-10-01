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Владислав Овчинский: проект московского авиазавода вошел в число лучших в нацпроекте «Производительность труда»

Владислав Овчинский: проект московского авиазавода вошел в число лучших в нацпроекте «Производительность труда»

Проект НПП «Темп» имени Ф. Короткова», московского производителя систем автоматики для авиадвигателей, вошел в тройку лучших работ программы «Лидеры производительности» национального проекта «Производительность труда».

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