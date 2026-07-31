«Ведомости»: Селлеры предложили обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил законодательно обязать маркетплейсы страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения ущерба в случае их утраты или повреждения, в том числе из-за форс-мажорных обстоятельств – пожаров, атак беспилотников и так далее.
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