«Ведомости»: Селлеры предложили обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил законодательно обязать маркетплейсы страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения ущерба в случае их утраты или повреждения, в том числе из-за форс-мажорных обстоятельств – пожаров, атак беспилотников и так далее.