Мимо «Команды Удмуртии 2.0»

У меня и у правительства Удмуртии есть кое-что общее: периодически мы наступаем на любимые грабли. Вчера Александр Бречалов анонсировал третий конкурс «Команда Удмуртии», и я вспомнил, что так и не собрался рассказать о втором.
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