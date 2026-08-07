БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Бунт российских олигархов против Путина» — это вовсе не то, о чем хотел сказать миллиардер Мельниченко Западу

«Бунт российских олигархов против Путина» — это вовсе не то, о чем хотел сказать миллиардер Мельниченко Западу

Вячеслав Тетёкин: К призыву «внутренняя дискуссия о том, какой должна быть Россия, неизбежна» надо прислушаться самым серьезным образом Вячеслав Тетекин На фото: миллиардер Андрей Мельниченко (в центре) (Фото: Михаил Климентьев/ТАСС) Недавняя статья российского предпринимателя Андрея Мельниченко в английском журнале «Экономист» вызвала немалый интерес как в России, так и за рубежом.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Запад  -просто  политический  империалистический  *крокодил* ,  которому  нужно  обязательно  кого-нибудь  сожрать...Договариваться  с  политическим  западным выродком  невозможно...Его  можно  остановить  только  силой.
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1 м.
Вадим Лебедев
Да!  Общий курс страны - должен вырисовываться, хотя бы основы и пока без деталей.  Чётко его определить сейчас?... да-ни кто не сможет сейчас!  Сейчас, в условиях мирового хаоса и передела сфер влияния... пока не видно конца, хоть каких то ясных границ и кто, на что - будет способен в конце этого пути...
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1 м.
Андрей Павлов
&quot;...это вопрос не о том, кто правит, а о том, что строится&quot;. Ну здрасте! От того, кто правит, будет зависеть, что будет строится. То, что построилось за четверть века, очень хорошо война показала. И пока нами правит прозападная пятая колонна временщиков, ничего путного в интересах России построено не будет.
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1 м.