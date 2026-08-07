«Бунт российских олигархов против Путина» — это вовсе не то, о чем хотел сказать миллиардер Мельниченко Западу

ВА Владимир Акулов Запад -просто политический империалистический *крокодил* , которому нужно обязательно кого-нибудь сожрать...Договариваться с политическим западным выродком невозможно...Его можно остановить только силой.

Вадим Лебедев Да! Общий курс страны - должен вырисовываться, хотя бы основы и пока без деталей. Чётко его определить сейчас?... да-ни кто не сможет сейчас! Сейчас, в условиях мирового хаоса и передела сфер влияния... пока не видно конца, хоть каких то ясных границ и кто, на что - будет способен в конце этого пути...