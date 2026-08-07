Вячеслав Тетёкин: К призыву «внутренняя дискуссия о том, какой должна быть Россия, неизбежна» надо прислушаться самым серьезным образом Вячеслав Тетекин На фото: миллиардер Андрей Мельниченко (в центре) (Фото: Михаил Климентьев/ТАСС) Недавняя статья российского предпринимателя Андрея Мельниченко в английском журнале «Экономист» вызвала немалый интерес как в России, так и за рубежом.
«Бунт российских олигархов против Путина» — это вовсе не то, о чем хотел сказать миллиардер Мельниченко Западу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Запад -просто политический империалистический *крокодил* , которому нужно обязательно кого-нибудь сожрать...Договариваться с политическим западным выродком невозможно...Его можно остановить только силой.
Ответить
1 м.
Вадим Лебедев
Да! Общий курс страны - должен вырисовываться, хотя бы основы и пока без деталей. Чётко его определить сейчас?... да-ни кто не сможет сейчас! Сейчас, в условиях мирового хаоса и передела сфер влияния... пока не видно конца, хоть каких то ясных границ и кто, на что - будет способен в конце этого пути...
Ответить
1 м.
Андрей Павлов
"...это вопрос не о том, кто правит, а о том, что строится". Ну здрасте! От того, кто правит, будет зависеть, что будет строится. То, что построилось за четверть века, очень хорошо война показала. И пока нами правит прозападная пятая колонна временщиков, ничего путного в интересах России построено не будет.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии