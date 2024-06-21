Почти треть мам во Владивостоке после декрета меняют работу или увольняются

Каждая девятая женщина выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие матери детей в возрасте до десяти лет из дальневосточной столицы, сообщает PRIMPRESS.
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