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Один человек погиб, трое пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на Грайворон

Один человек погиб, трое пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на Грайворон

РИА Новости/Алексей Сухоруков Один человек погиб, еще трое пострадали в результате атаки украинских боевиков дронами-камикадзе на город Грайворон, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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