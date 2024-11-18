Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Боширов и Петров освоили акваланги?Это диверсия: под...
  • Валентин Щербаков
    Что, опять будем молча переносить угрозы этого кокаинового недоноска и пиндосрань с гейропейцами, или покажем им наст...ВСУ нанесли удар ...
  • Sergiy Che
    И чё дальше?ВСУ нанесли удар ...

Коротченко призвал применить ядерное оружие после разрешения Киеву использовать ATACMS

Коротченко призвал применить ядерное оружие после разрешения Киеву использовать ATACMS

России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по ее территории, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей Евсеенко
Для начала нужно обратиться к гражданам РФ в срочном порядке покинуть территорию Франции и Великобритании. Может тогда дойдет .
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх