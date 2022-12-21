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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Пожар произошел в многоэтажке в Петрозаводске

Горящие газеты переполошили жильцов дома на улице Черняховского в карельской столице Во вторник в 8 часов 46 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Черняховского.

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