Пожар произошел в многоэтажке в Петрозаводске

Горящие газеты переполошили жильцов дома на улице Черняховского в карельской столице Во вторник в 8 часов 46 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Черняховского.