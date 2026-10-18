Отдел расследований Царьграда выяснил, что семья из Москвы контролирует как минимум 9 компаний, предлагающих фиктивное трудоустройство мигрантов.
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Вот же сука какая! Кошка драная.