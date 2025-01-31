Салаватның бэк-вокалисткасы Гөлназ Муллахмәтова: «Әнисез балачагым өчен әнигә үпкәләмим»

Бэк-вокалда торучы кызлар – Салават Фәтхетдинов концертларының аерылгысыз өлеше. Бэк-вокалистлар итеп кемнәрне алалар? Кызларның эш режимы нинди? Җырларга бэкларны кем сайлый? «Интертат»ка бу хакта, бәйнә-бәйнә, Салават Фәтхетдиновның бэк-вокалисткасы Гөлназ Муллахмәтова сөйләде.
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