Доривал об игре Бразилии в этом году: «Прогресс налицо. Работа идет, даже если некоторые люди не хотят этого замечать. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду»

62-летний специалист возглавил команду в январе этого года. Под его руководством бразильцы выступали в Кубке Америки (вылетели в 1/4 финала, проиграв Уругваю по пенальти) и квалификации ЧМ-2026 (занимают текущее 5-е место в таблице отбора).