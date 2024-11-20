Доривал об игре Бразилии в этом году: «Прогресс налицо. Работа идет, даже если некоторые люди не хотят этого замечать. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду»

62-летний специалист возглавил команду в январе этого года. Под его руководством бразильцы выступали в Кубке Америки (вылетели в 1/4 финала, проиграв Уругваю по пенальти) и квалификации ЧМ-2026 (занимают текущее 5-е место в таблице отбора).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии