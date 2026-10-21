Группировка Lazarus запустила новую кампанию кибершпионажа Operation FlashHole. По данным экспертов Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT), атаки продолжаются как минимум с июля 2025 года и затронули не менее трёх организаций в Южной Корее.