Группировка Lazarus запустила новую кампанию кибершпионажа Operation FlashHole. По данным экспертов Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT), атаки продолжаются как минимум с июля 2025 года и затронули не менее трёх организаций в Южной Корее.
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