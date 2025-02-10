В России приостановили продажу китайских самосвалов Shacman. Что произошло?

На минувшей неделе в СМИ появилась информация о письме Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), поступившем в ЦМТУ Росстандарта, где сообщалось о несоответствии выпущенных в обращении транспортных средств ….
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