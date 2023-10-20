ХАМАС наносит ракетный удар по Сдероту, израильская ПРО пытается перехватить ракеты

Несмотря на нескончаемые бомбардировки Газы, осуществляемые израильской боевой авиацией, боевое крыло ХАМАС находит возможности для осуществления ракетных обстрелов израильских городов.
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