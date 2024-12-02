В Курской области врач идет под суд за разглашение медтайны

Женщина, работающая медиком, пришла на прием в госучреждение. Принимала ее бывшая пациентка. В связи с тем, что посетительницу не удовлетворили результаты приема, она в присутствии окружающих сообщила информацию об обращении работницы к ней за медпомощью и огласила диагноз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)