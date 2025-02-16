Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Играет ли антироссийская Европа еще какую-то роль? – немецкое СМИ о разговорах в Мюнхене

Играет ли антироссийская Европа еще какую-то роль? – немецкое СМИ о разговорах в Мюнхене

  Входящее в «большую тройку» серьезных СМИ ФРГ издание Süddeutsche Zeitung: анализирует ход Мюнхенской еонференции по безопасности и задается неожиданным вопросом: «Играет ли Европа еще какую-то роль?» «Три министра иностранных дел и одна женщина-министр иностранных дел заняли свои места на главной сцене.

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