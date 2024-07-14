Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы Талибы взывают к России Вообще-то их – талибов, уже понемногу выводят из пресловутого перечня запрещённых… «Движение «Талибан» целесообразно исключить из списка запрещённых в России»: на днях с таким предложением к президенту РФ В.