Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы Талибы взывают к России Вообще-то их – талибов, уже понемногу выводят из пресловутого перечня запрещённых… «Движение «Талибан» целесообразно исключить из списка запрещённых в России»: на днях с таким предложением к президенту РФ В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии