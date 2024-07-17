НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор комягин
    пошли на хер со своими закорючками...идиотыДияз Әхмәтҗанов: ...
  • Владимир
    Я конечно понимаю, что по татарски не понимаю. Но есть русский язык, на котором понимают все более, чем 150 националь...Рөстәм Миңнеханов...
  • венедиктплюхин
    перевести лениво.Удмуртиядә яшәүче...

Махсус операциядә катнашучылар Бөгелмә янындагы палаткалардан торган лагерьда булды

Бөгелмә районы башлыгы Линар Закиров махсус операциядән ялга кайткан хәрбиләр, шулай ук иҗтимагый оешма вәкилләре белән бергә хәрби-патриотик юнәлештәге, палаткалардан торган «Форпост» лагеренда булды, дип яза «Татар-информ» хәбәрчесе Эльза Кузнецова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх