Махсус операциядә катнашучылар Бөгелмә янындагы палаткалардан торган лагерьда булды

Бөгелмә районы башлыгы Линар Закиров махсус операциядән ялга кайткан хәрбиләр, шулай ук иҗтимагый оешма вәкилләре белән бергә хәрби-патриотик юнәлештәге, палаткалардан торган «Форпост» лагеренда булды, дип яза «Татар-информ» хәбәрчесе Эльза Кузнецова.
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