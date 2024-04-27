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«Крымский мост – до свидания» – в США обещают утюжить ракетами освобождённую территорию

«Крымский мост – до свидания» – в США обещают утюжить ракетами освобождённую территорию

Политнавигатор Украина будет использовать переданные ей ракеты «ATACMS» для уничтожения Крымского моста и ударов по освобождённым территориям.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Эх, нам бы президентом Игоря Овчаренко! УжО он-то нам всем показал, КАКОВ он руководитель! Не то, что нынешний...
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13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Я - &quot;диванный&quot; генерал, однако, мне думается, что если будет попытка послать этот американский ракетный металлолом в сторону Крымского моста или Крыма, то, в юсе &quot;случайно&quot; упадет еще один мост, а в киеве (наконец-то !!!) - исчезнет целая улица - банковая.
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2 час.
Анастасия Гончарова
надо бахнуть по террористам №1 и 2 ,непременно бахнуть!!!
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41 мин.

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