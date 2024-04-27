«Крымский мост – до свидания» – в США обещают утюжить ракетами освобождённую территорию

Эх, нам бы президентом Игоря Овчаренко! УжО он-то нам всем показал, КАКОВ он руководитель! Не то, что нынешний...

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Я - "диванный" генерал, однако, мне думается, что если будет попытка послать этот американский ракетный металлолом в сторону Крымского моста или Крыма, то, в юсе "случайно" упадет еще один мост, а в киеве (наконец-то !!!) - исчезнет целая улица - банковая.