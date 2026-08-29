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Царьград

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Водитель 1964 г.р. погиб в Мариуполе, врезавшись в дерево

Водитель 1964 г.р. погиб в Мариуполе, врезавшись в дерево

В Ильичевском районе Мариуполя произошла трагедия: водитель автомобиля Lanos, родившийся в 1964 году, потерял контроль над машиной и столкнулся с деревом.

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