"Может вам напомнить про Японию?": Небензя заставил "прикусить язык" постпреда США в ООН

Сегодня 470 прочитали Недавно в залах ООН разыгрался настоящий спектакль. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз поставил американскую делегацию в трудное положение, предъявив такие убедительные доводы, что им не оставалось ничего иного, кроме как замолчать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии