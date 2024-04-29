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"Может вам напомнить про Японию?": Небензя заставил "прикусить язык" постпреда США в ООН

"Может вам напомнить про Японию?": Небензя заставил "прикусить язык" постпреда США в ООН

Сегодня 470 прочитали Недавно в залах ООН разыгрался настоящий спектакль. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз поставил американскую делегацию в трудное положение, предъявив такие убедительные доводы, что им не оставалось ничего иного, кроме как замолчать.

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