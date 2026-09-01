Происшествия
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Происшествия

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В Башкортостане в семейном центре «Вместе» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний

В центре царила по-настоящему праздничная атмосфера — здесь встречали День знаний самых юных первоклассников и их старших товарищей-школьников.

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