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Лига чемпионов: совершит ли «Боруссия» еще один подвиг?

Лига чемпионов: совершит ли «Боруссия» еще один подвиг?

Спор за вторую путевку в финал ЛЧ – в котировках букмекера. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция).

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