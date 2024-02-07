Посол Степанов: Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что запрос на экстрадицию в Россию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки) для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР передан канадским властям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии