Патрушев обсудил с То Ламом российско-вьетнамские отношения в морской сфере

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, стороны обсудили вопросы взаимовыгодных российско-вьетнамских партнерских отношений в сфере морской деятельности, сообщает пресс-служба Морколлегии РФ, передает ТАСС.
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