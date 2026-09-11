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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галлямов получил диплом университета имени Лесгафта: «Магистр спортивных дел! Теперь пора становиться джедаем»

Двукратный призер Игр Александр Галлямов получил диплом магистра в университете имени Лесгафта.  «Магистр Йода?! Нет-нет! Магистр спортивных дел! Мы учимся всю жизнь, поэтому завершать один этап и переходить дальше – особенно приятно.

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