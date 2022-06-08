Русская весна

115 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Уничтожен опорный пункт украинских боевиков в Артёмовске (ФОТО, ВИДЕО)

Уничтожен опорный пункт украинских боевиков в Артёмовске (ФОТО, ВИДЕО)

Защитники Донбасса нанесли удары по опорному пункту украинских боевиков в Артёмовске (Бахмуте). Отметим, что боевики территориальной обороны продолжают применять тактику расположения своих подразделений в школах и других гражданских организациях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх